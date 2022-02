NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AMD von 170 auf 159 US-Dollar gesenkt, die Aktie aber wegen des Kurspotenzials auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Halbleiterhersteller habe erneut überzeugende Zahlen vorgelegt, schrieb Analyst Toshiya Hari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch der Ausblick sei vielversprechend. Zum Kursziel bestehe noch über 20 Prozent Potenzial. Er habe es untere anderem wegen der allgemein niedrigeren Branchenbewertung reduziert./mf/mis



