AMD Aktie
|441,70EUR
|8,20EUR
|1,89%
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AMD nach Quartalszahlen von 590 auf 620 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Es läuft", schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Halbleiterhersteller habe sehr gute Zahlen vorgelegt und noch bessere Prognosen gegeben. Auch gewinne das Unternehmen Marktanteile hinzu./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 14:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Kaufen
|
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 483,90
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 494,00
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ingo Wermann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
15:40
|ROUNDUP 2: KI-Boom heizt AMD-Wachstum weiter an - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
15:34
|AMD übertrifft Analystenschätzungen: Aktie reagiert trotzdem mit Kursverlust (finanzen.at)
|
12:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für AMD auf 575 Dollar - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
11:04
|ROUNDUP: KI-Boom heizt AMD-Wachstum weiter an - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
09:35
|KORREKTUR: KI-Boom heizt AMD-Wachstum weiter an - Aktie legt nachbörslich zu (dpa-AFX)
|
03.11.26
|KI-Boom heizt AMD-Wachstum weiter an - Aktie legt nachbörslich kräftig zu (dpa-AFX)
|
03.11.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|14:48
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|11:27
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|09:04
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:28
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:48
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|11:27
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|09:04
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:28
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:48
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|11:27
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|09:04
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|438,15
|1,07%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:14
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|15:08
|BioNTech Buy
|UBS AG
|15:02
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|15:00
|freenet Neutral
|UBS AG
|15:00
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|14:48
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|14:31
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:12
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|1&1 Neutral
|UBS AG
|14:10
|United Internet Buy
|UBS AG
|14:07
|Pfizer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:04
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:01
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:57
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:54
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|13:44
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|13:41
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|13:22
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:03
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|12:58
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|12:56
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|RELX Buy
|UBS AG
|12:53
|Bayer Buy
|UBS AG
|12:34
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|12:33
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|12:28
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|12:21
|VINCI Buy
|UBS AG
|12:20
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|12:15
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|12:09
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:09
|Merck Neutral
|UBS AG
|12:07
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|12:05
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:04
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|12:02
|RWE Buy
|UBS AG
|12:01
|Enel Buy
|UBS AG
|12:00
|ABB Neutral
|UBS AG
|11:33
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:27
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|11:22
|NORMA Group Buy
|Warburg Research