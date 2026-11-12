AMD Aktie
|517,40EUR
|18,25EUR
|3,66%
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AMD nach einem Management-Meeting mit einem Kursziel von 540 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Srini Pajjuri äußerte sich am Donnerstag beeindruckt von den Chancen im Rechenzentrumsbereich, dem vielversprechenden Meilensteinplan des Unternehmens und der soliden Erfolgsbilanz. Die Bewertung der Aktie liege jedoch deutlich über jener vergleichbarer Unternehmen. Pajjuri wartet daher lieber auf einen günstigeren Einstiegszeitpunkt./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:21 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:21 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Sector Perform
|
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 540,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 552,90
|
Abst. Kursziel*:
-2,33%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 552,90
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,33%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
10.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
10.11.26
|Nvidia, Tesla, SpaceX, AMD, Infineon, Rheinmetall - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
10.11.26
|Nvidia, Tesla, SpaceX, AMD, Infineon, Rheinmetall - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
10.11.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 beginnt Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
09.11.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Montagshandels deutlich zu (finanzen.at)
|
09.11.26
|Aufschläge in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
09.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
06.11.26
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|13:53
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:53
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|13:53
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|506,90
|1,55%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:58
|TAG Immobilien Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:58
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:53
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:52
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:51
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|13:39
|Daimler Truck Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|12:38
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12:34
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|12:32
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|12:31
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12:28
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|12:20
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|12:12
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:58
|Merck Neutral
|UBS AG
|11:52
|Siemens Buy
|UBS AG
|11:51
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|11:21
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:20
|Allianz Neutral
|UBS AG
|10:52
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:42
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|voestalpine buy
|UBS AG
|10:40
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|10:40
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|10:38
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:19
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:03
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.