NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amgen nach Zahlen von 222 auf 215 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der US-Biotechkonzern habe in einem für ihn ungewöhnlich chaotischen Quartal die Umsatz- und Ergebniserwartungen (EPS) so deutlich verfehlt wie seit über zehn Jahren nicht mehr, schrieb Analyst Cory Kasimov in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus liege aber weiter auf der robusten Produkt-Pipeline des Unternehmens, zu der drei Medikamentenkandidaten in einem fortgeschrittenen Stadium gehörten./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / 23:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2021 / 23:42 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.