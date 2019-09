FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für AMS anlässlich des sich zuspitzenden Übernahmepokers um Osram auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Franken belassen. Das angeblich "deutlich höher" geplante Kaufgebot der Finanzinvestoren Advent und Bain habe lediglich indikativen Charakter, während die Offerte des Schweizer Halbleiterkonzerns möglicherweise niedriger aber dafür verbindlich sei, geht aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts hervor./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.