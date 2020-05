FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Bewertung der Aktien von AMS bei einem Kursziel von 18 Franken mit "Buy" wieder aufgenommen. Bislang habe sich das Halbleiterunternehmen mit seiner starken Ausrichtung auf Smartphonehersteller bemerkenswert gut in der Corona-Krise behauptet, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die neu erworbene Lichttechnik-Tochter Osram mit ihrer Spezialisierung auf die gebeutelte Autoindustrie stehe jedoch unter Druck./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2020 / 06:18 / GMT



