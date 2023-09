FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat AMS-Osram nach einer Konferenz in London auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Der Halbleiterhersteller gehe davon aus, dass der kürzlich angekündigte Ausstieg aus den Verbraucheraktivitäten, wie etwa Wafer-Level-Optik oder Audio, eine wichtige Rolle spielen werde, um die Sanierung des Geschäfts voranzubringen und auch für das Profitabilitätsziel 2026, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2023 / 07:00 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.