ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für AMS-Osram nach Quartalszahlen von 17,60 auf 17,70 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Zahlenwerk des Sensorenherstellers sei gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Adithya Metuku in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sehe kaum Potenzial für eine Neubewertung der Aktie. Erst müsse das Management - etwa zum Kapitalmarkttag im April - eine überzeugende Story rund um das Wachstumspotenzial liefern./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2022 / 18:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.