NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,50 Franken belassen. Nach vielen Quartalen, in denen die Erwartungen verfehlt worden seien, habe der Hightech-Konzern zuletzt besser als prognostiziert abgeschnitten, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Positiv wertete er auch die Ankündigung des Managements, sich von weniger wichtigen Geschäftsbereichen im Halbleitersegment zu trennen und effizienter werden zu wollen./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2023 / 01:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2023 / 01:23 / BST



