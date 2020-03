LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat AMS auf "Underweight" mit einem Kursziel von 34 Franken belassen. Die Bezugsrechtsemission des Sensorherstellers zur Übernahme von Osram komme zu einem herausfordernden Zeitpunkt, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Selbst als er die Aktie im Dezember wegen dieses anstehenden Schritts abstufte, habe er auch im negativsten Szenario einen so tiefen Bezugspreis und heftigen Abschlag nicht erwartet./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2020 / 08:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2020 / 08:19 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.