NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk nach Zahlen zum Schlussquartal von 17 500 auf 16 000 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) der Reederei habe trotz einer Rekordhöhe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem dürfte sich die derzeit starke Ausnahmesituation für die Containerschifffahrt im Verlauf des ersten Quartals wieder normalisieren. Kerstens senkte seine Schätzung für das diesjährige Ebitda. Derweil blieben die Frachtraten wohl deutlich über dem Durchschnitt des Vorjahrs und der neue Ebitda-Ausblick auf 2021 erscheine konservativ./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / 19:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2021 / 19:30 / ET





