NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 10500 auf 9000 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen des neuartigen Coronavirus habe er für die Ocean-Sparte der Container-Reederei einen Wertabschlag vorgenommen, begründete Analyst David Kerstens das neue Kursziel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie hält er aber wegen der starken Kapitalkennziffern der Dänen für attraktiv bewertet./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2020 / 15:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2020 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.