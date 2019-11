ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Die IPhone-Absatzzahlen für China seien nur schwer mit dem Vorjahr zu vergleichen, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach dem neuen Modell liege aber über Plan./ag/bek



