ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Die Kauflaune der Konsumenten habe sich gebessert, und sie verfügten durch den Wegfall anderer Vergnügungskosten auch über höhere Mittel, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neben der normalen Nachfrage nach neuen Modellen könnte auch das Thema 5G eine große Rolle spielen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 18:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



