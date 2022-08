ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit Blick auf die aktuellen Verkaufszahlen für Elektrofahrzeuge in den USA auf "Buy" belassen. Analyst David Vogt verwies in einer am Montag vorliegenden Studie unter anderem auf die jüngsten Bemühungen des iPhone-Herstellers im Automobilbereich, insbesondere auf zwei Patente - eines bei aktiven Federungssystemen und ein weiteres, bei dem es um eine Komponente eines autonomen Navigationssystems gehe sowie um Sensoren zur Vorhersage einer Laufbahn eines Fahrzeugs./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2022 / 13:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 13:23 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.