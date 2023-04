NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple von 199 auf 200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 4. Mai anstehenden Quartalszahlen dürften belegen, dass die solide iPhone-Nachfrage die Schwäche bei Mac-Computern überkompensiert habe, schrieb Analyst Michael Ng in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem dürfte der Technologiekonzern eine Ausweitung seiner Aktienrückkäufe ankündigen./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2023 / 12:03 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT



