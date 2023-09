NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Die Lancierung des neuen Mate 60 Pro von Huawei sei für viele Marktteilnehmer überraschend gekommen, schrieb Analyst Andrew Uerkwitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem könne sie große Auswirkungen auf den chinesischen Smartphone-Markt haben. Der Start sei eher unauffällig im Vorfeld des iPhone 15-Events verlaufen, aber auf eine starke Nachfrage gestoßen. Darin komme ein in China hergestellter System-on-Chip (SoC) zum Einsatz, was als Durchbruch für chinesische Technologie angesehen werde. Nichtsdestotrotz deuteten erste Überprüfungen der Verkaufskanäle darauf hin, dass die Vorbestellungen für das iPhone 15 nach wie vor stark sind./hr/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 21:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2023 / 21:42 / ET



