NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Apple nach der Vorstellung neuer Produkte auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 209 US-Dollar belassen. Die Präsentationen auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz des Technologiekonzerns hätten weitgehend seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Michael Ng in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf neue Versionen des Betriebssystems, zahlreiche frische Mac-Modelle und die mit Spannung erwartete Computerbrille. Letztere soll nach den Mac-Computern, dem iPhone und der Computeruhr Apple Watch die nächste größere Produktinnovation werden./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2023 / 22:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





