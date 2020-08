LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Apple auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Analyst Tim Long geht nicht davon aus, dass der neue Mobilfunkstandard 5G die iPhone-Verkäufe beflügeln wird. Dies zeigten die Erfahrungen mit der Einführung der bisherigen Standards 3G und 4G, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs von Apple sei den Fundamentaldaten des Unternehmens sowie den Konsensschätzungen schon weit enteilt, so dass die Risiken die Chancen überwögen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2020 / 02:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2020 / 02:34 / GMT





