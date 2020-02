FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Apple mit Blick auf eine vorübergehende Filialschließung in China auf "Hold" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Der Einfluss auf die Umsätze dürfte relativ gering sein, schrieb Analyst Jeriel Ong in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem könnte das Unternehmen künftig von einer höheren Kauflaune der Kunden im App Store profitieren und eine geringere Nachfrage in den Filialen damit ausgleichen./kro/mis



