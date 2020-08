FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere von Apple bereinigt um den Aktiensplit von 118,75 auf 148 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Wir haben die aus unserer Sicht hervorragenden Perspektiven des Produkt- und Serviceportfolios in höheren Prognosen abgebildet", schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Montag vorliegenden Studie. "Weil wir zudem die umfangreichen Aktienrückkäufe, die sehr starke Bilanz und den hohen operativen Cashflow positiv bewerten, bestätigen wir unser Anlageurteil."/ag/ajx



