NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Apple auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Auf eine gewisse Art und Weise sei eine Umsatzwarnung wegen des Coronavirus keine Überraschung, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei schwer abschätzbar, inwieweit weitere Quartale betroffen seien. Klar werde aber die Abhängigkeit Apples von China. Er hält es für möglich, dass die Aktie vorerst der gestiegenen Bewertung Tribut zollen muss./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2020



