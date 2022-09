NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Apple vor der Vorstellung neuer Produkte auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 170 US-Dollar belassen. Der Computerkonzern dürfte den Preis für die neuen iPhones erneut erhöhen, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings mache er sich wegen der Elastizität der Nachfrage Sorgen. Die neue Apple Watch dürfte derweil kaum eine Rolle spielen./la/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2022 / 03:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2022 / 03:03 / UTC



