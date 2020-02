ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Apple nach einer Umsatzwarnung für das erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 290 US-Dollar belassen. Der Einfluss des Coronavirus auf das Geschäft zum Jahresstart sei erheblicher als erwartet, schrieb Analyst Matthew Cabral in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Schätzungen für das erste Quartal habe er entsprechend nach unten angepasst. Der Einbruch dürfte nach derzeitigem Stand aber vorübergehender Natur sein und im zweiten und dritten Quartal wieder aufgeholt werden./mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2020 / 11:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.