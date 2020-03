ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Apple angesichts der vorübergehenden Schließung aller Läden außerhalb Chinas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 290 US-Dollar belassen. Der Schritt werde den iPhone-Konzern einen geschätzten Umsatz in Höhe von einer Milliarde Dollar kosten, schrieb Analyst Matthew Cabral in einer am Montag vorliegenden Studie. Die derzeit herrschende Unsicherheit sei im zu hoch, um auf dem gedrückten Niveau wieder zum Einstieg zu raten./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2020 / 08:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.