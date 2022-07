ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Apple nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 169 auf 166 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der gesamtwirtschaftliche Gegenwind nehme zu, aber die Nachfrage übertreffe immer noch das Angebot, schrieb Analyst Sami Badri in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2022 / 04:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.