ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Apple von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 166 auf 201 US-Dollar angehoben. Der Technologiekonzern verfüge über mehrere bedeutende Wettbewerbsvorteile, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit 1,8 Milliarden Geräten gehe eine ausgeprägte Adaption der hierfür angebotenen Dienste und Software einher. Die Bindung der Kunden an die Geräte und Services von Apple sei stark./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / 20:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.