ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Credit Suisse hat Apple auf "Outperform" mit einem Kursziel von 184 US-Dollar belassen. Analystin Shannon Cross untersuchte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie erneut die Verzögerungen bei den Lieferterminen für die iPhone-Modelle 14 Pro und 14 Pro Max. Sollte es bei den Lieferterminen in den kommenden Wochen weiter keine normaleren Vorlaufzeiten geben, sehe sie erhebliches Abwärtspotenzial für ihre diesbezügliche Umsatzschätzung für das erste Geschäftsquartal 2022/23. In dieser seien die am 6. November erstmals gemeldeten Produktionsprobleme noch nicht berücksichtigt. Ein großer Teil der Nachfrage nach den Pro- und Pro-Max-Modellen könnte sich zwar auf das März-Quartal verlagern, das Risiko steige aber, dass sich die Kunden dem iPhone 14/14 Plus zuwenden, wenn ein neues Smartphone oder ein Weihnachtsgeschenk benötigt werde./ck/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2022 / 18:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



