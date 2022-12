ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Apple auf "Outperform" mit einem Kursziel von 184 US-Dollar belassen. In den USA seien die iPhone-Lieferzeiten über den Online-Store von Apple am Tag nach Weihnachten um bis zu 50 Prozent gesunken, schrieb Analystin Shannon Cross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies spiegele unter anderem die Normalisierung der Nachfrage nach den Feiertagen und eine Entspannung der Lieferketten wider, nachdem Foxconn die Produktion in seinem Werk in Zhengzhou im Dezember wieder aufgenommen habe. Derweil erleichtere eine geringere Überlastung der Partner-Versandnetze die Vorhersage der Lieferzeiten./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2022 / 06:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.