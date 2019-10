NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Overweight" belassen. Der Computerkonzern habe im Geschäft mit iPhones sowie mit "Wearables" wie etwa die Apple Watch und Zubehör positiv überrascht, schrieb Analyst Jj Park in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sei es an der Zeit, das Engagement in Aktien asiatischer Zulieferer zu erhöhen./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 10:29 / HKT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2019 / 10:29 / HKT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.