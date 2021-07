NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple vor den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Der IT-Konzern dürfte sowohl im Kernsegment iPhones als auch im Kernsegment Services die Konsenserwartungen übertroffen haben, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sollte das Vertrauen in die Nachhaltigkeit der überdurchschnittlichen Kursentwicklung stärken./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2021 / 19:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2021 / 00:15 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.