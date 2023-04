NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple vor Quartalszahlen von 175 auf 190 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die fundamentale Schwäche in den Hardware-Kategorien, getrieben durch einen Rückgang der Verbraucherausgaben, dürften die Konsensschätzungen nach unten treiben, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Korrektur dürfte sich aber nur auf ein paar Prozentpunkte beschränken und letztlich die Positionierung der Aktie des iPhone-Herstellers im Hinblick auf ihre Widerstandsfähigkeit als "Safe Haven"-Aktie stärken./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2023 / 22:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2023 / 00:15 / EDT





