NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal vor Zahlen aus dem europäischen Stahlsektor von 15 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Covid-19-Pandemie habe gegen Ende des ersten Quartals die Branche belastet, aber die Auswirkungen dürften im zweiten Jahresviertel noch stärker zu spüren sein, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 19:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2020 / 19:02 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.