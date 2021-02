NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ArcelorMittal nach Zahlen zum vierten Quartal von 24 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Kursrückschläge sieht Analyst Jack O'Brien in einer am Montag vorliegenden Studie als Kaufgelegenheit. Er verwies dabei auf den erwarteten Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebitda) des Stahlkonzerns für 2021 sowie eine geringere Nettoverschuldung. O'Brien führte zudem erstmals Schätzungen für 2025 in sein Bewertungsmodell ein./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2021 / 05:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



