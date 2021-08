NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Dank robuster Preise und Margen dürfte der Stahlkonzern seine Verbindlichkeiten weiter deutlich reduzieren, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Montag vorliegenden Studie. Doch der Schuldenabbau habe keine Priorität mehr, weshalb die Ausschüttungen an die Aktionäre die Konsensschätzungen um knapp zwei Drittel übertreffen könnten, sollte der Konzern den überschüssigen Mittelzufluss (Cashflow) ausschütten/gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2021 / 10:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2021 / 19:00 / ET





