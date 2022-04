NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal vor Zahlen von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positiven Eckdaten des Stahlhändlers Klöckner & Co für das erste Quartal ließen insbesondere für die europäischen Stahlunternehmen mit Handelsaktivitäten wie Salzgitter, SSAB und Thyssenkrupp positive Rückschlüsse zu, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) für ArcelorMittal liege indes unter der Konsensprognose. Der weltgrößte Stahlkonzern werde auf der Hauptversammlung einen Tag vor der Zahlenvorlage auch um die Zustimmung für eine Ausweitung seines Aktienrückkaufprogramms werben./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2022 / 11:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2022 / 19:01 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.