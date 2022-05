NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Stahlkonzern habe mit den Ergebnissen zum ersten Quartal einen zusätzlichen Aktienrückkauf in Höhe von einer Milliarde US-Dollar angekündigt, womit sich die Aktionärsrückflüsse seit September 2020 bereits auf auf 9,5 Milliarden Dollar summierten, lobte Analyst Alan Spence in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da gehe sogar noch mehr, glaubt der Experte./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2022 / 12:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2022 / 12:15 / ET



