LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für ArcelorMittal von 20,00 auf 16,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für den europäischen Stahlsektor bleibe er auf "Underweight", schrieb Analyst Grant Sporre in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Eine Neubewertung dürfte von anziehenden Stahlpreisen angetrieben werden, nicht aber von einer Entspannung bei den Herstellungskosten./ajx/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2019 / 21:33 / UTC



