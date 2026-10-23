arGEN-X Aktie
|782,80EUR
|0,20EUR
|0,03%
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
arGEN-X Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 959 auf 955 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Rajan Sharma passte seine Schätzungen am Donnerstag an den starken Quartalsbericht des Antikörperspezialisten an. Höhere Kosten überlagern allerdings steigende Umsatzprognosen. Für das Jahresende im Fokus blieben die Studienergebnissen von Empasiprubart gegen multifokale motorische Neuropathie (MMN)./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
955,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
785,60 €
|
Abst. Kursziel*:
21,56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
782,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,00%
|
Analyst Name::
Rajan Sharma
|
KGV*:
-
Nachrichten zu arGEN-X N.V.
|
22.10.26
|ROUNDUP: Argenx verdient weniger als gedacht - Aktie doch noch im Plus (dpa-AFX)
|
19.10.26
|EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.10.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Argenx auf 959 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
12.10.26
|EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.10.26
|arGEN-X-Aktie mit Kursrutsch: Studie bei Sjögren-Syndrom enttäuscht (dpa-AFX)
|
08.10.26
|ROUNDUP: Argenx erleidet Studienflop mit Mittel gegen Autoimmunkrankheit Sjögren (dpa-AFX)
|
08.10.26
|AKTIE IM FOKUS: Argenx-Aktie bricht ein - Fehlschlag belastet (dpa-AFX)
|
05.10.26
|EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in arGEN-X von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu arGEN-X N.V.
|14:53
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|14:49
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|14:39
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:34
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|14:53
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|14:49
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|14:39
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:34
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|14:53
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|14:39
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:34
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|16.10.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:49
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|arGEN-X N.V.
|784,80
|0,28%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:19
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|17:36
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|17:36
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|15:36
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|14:58
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:57
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:57
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|14:56
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|14:56
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:55
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|14:55
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|14:54
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:54
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|14:53
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|14:53
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:53
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|14:53
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|14:52
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|14:52
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|14:51
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|14:50
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|14:50
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|14:49
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|14:42
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14:41
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|14:41
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|14:40
|L'Oréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:40
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14:40
|Roche Buy
|UBS AG
|14:40
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|14:40
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|14:40
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:39
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|14:38
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|14:36
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|14:36
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|14:35
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|14:35
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|14:35
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|14:34
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|14:33
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:33
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:33
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|14:32
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.