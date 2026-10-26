arGEN-X Aktie

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WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

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26.10.2026 10:40:35

arGEN-X Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Argenx von 1300 auf 1350 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Antikörperspezialist habe starke Quartalsergebnisse vorgelegt, schrieb Xian Deng am Sonntag. Sie setzt weiter auf die niedrige Bewertung und einen starken Start von Vyvgart gegen immunvermittelte nekrotisierende Myopathie (IMNM) im kommenden Jahr./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
782,80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
783,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Xian Deng 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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