FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Argenx auf "Hold" mit einem Kursziel von 850 Euro belassen. Emmanuel Papadakis schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie, das dritte Quartal des Pharmakonzerns habe die nach dem jüngsten Kursanstieg eingepreiste Erwartung erfüllt, dass die Zahlen etwas über den Erwartungen ausfallen. Es gebe aber Wermutstropfen rund um das Medikament Vyvgart, die nicht seinem Szenario entsprochen hätten./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET



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