HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aroundtown von 10,00 auf 7,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose sieht für den europäischen Immobiliensektor keine größeren Refinanzierungsrisiken durch die Corona-Krise. Denn die meisten der von ihm beobachteten Gesellschaften wiesen solide Bilanzen auf, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings reduzierte der Experte seine Ergebnisprognosen (FFO) für die Jahre 2020 bis 2022. Innerhalb es Sektors bevorzugt Klose die Aktien deutscher Wohnimmobilien-Unternehmen./edh/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2020 / 17:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



