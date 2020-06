NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Aroundtown von 5,90 auf 5,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die "Revolution" durch mobiles Arbeiten beschleunige die bereits sichtbar gewordenen strukturellen Trends, die mit flexiblerer Arbeit und einem zugleich überalterten Bürobestand einhergingen, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Bürovermietern. Wegen der erwarteten sinkenden Nachfrage nach Büroraum kappte er seine Schätzungen für das Wachstum der realen Mietpreise. Unternehmen mit qualitativ hochwertigem Geschäft und geringerem Verschuldungsgrad wie Aroundtown dürften sich als widerstandsfähiger erweisen./ck/tih



