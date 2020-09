NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aroundtown von 6,52 auf 6,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Immobilienkonzerns werde angesichts der erwarteten operativen Rendite (FFO) auf einem attraktiven Niveau gehandelt, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Montag vorliegenden Studie. In sein Modell ließ er unter anderem eine größere Transparenz für die Konsolidierung von TLG sowie aktualisierte Zielsetzungen einfließen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2020 / 02:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2020 / 19:00 / ET



