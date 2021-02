HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Aroundtown auf "Buy" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Der Gewerbeimmobilienspezialist habe beim Ausbruch der Corona-Pandemie vor gut einem Jahr mit der Streichung der Dividende zur Stärkung der Liquidität, dem Verkauf von Geschäftsimmobilien und dem Rückkauf eigener Aktien alles richtig gemacht, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht das Unternehmen gut positioniert, um ab dem kommenden Jahr günstige Investmentchancen zu nutzen. Zudem profitiere Aroundtown über seine Beteiligung an Grand City Properties vom deutschen Wohnimmobilienmarkt./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / 07:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.