Aroundtown SA buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aroundtown von 7,00 auf 7,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Büromieten des Immobilienkonzerns seien mit durchschnittlich 10,80 Euro je Quadratmeter recht erschwinglich, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies deute darauf hin, dass die Mehrheit der Mieter trotz Corona-Belastungen nicht unter Druck stehen dürfte, die Bürofläche zu reduzieren, um Kosten zu sparen./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021 / 05:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.