HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown von 6,20 auf 3,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist unternehme derzeit Anstrengungen, seine Klumpenrisiken bei der Refinanzierung 2025 und 2026 vermindern, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Umfeld mit höheren Zinsen und die konjunkturellen Rahmenbedingungen mahnten aber zur Vorsicht. Das komme in dem neuen Kursziel zum Ausdruck. Der Ausblick für das laufende Jahr sei unterdessen erreichbar./mf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



