HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aroundtown von 5,00 auf 3,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose rechnet mit soliden Resultaten des Immobilienkonzerns für die ersten neun Monate des Jahres. Dies schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie vor der Zahlenvorlage. Die Dividende dürfte aber gesenkt werden und wegen der höheren Zinsen sei nun auch die Begebung von Unternehmensanleihen sowie fortdauernder Hybridanleihen teurer geworden verglichen mit den gegenwärtigen Fremdkapitalkosten des Unternehmens./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2022 / 06:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.