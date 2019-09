LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Aroundtown mit "Overweight" und einem Kursziel von 8 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Immobiliengesellschaft sei breit aufgestellt und wachse vor allem dank einer aggressiven Zukaufstrategie, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mit einem starken flächenbereinigten Wachstum in den Segmenten Büroimmobilien und Hotels./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2019 / 20:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2019 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.