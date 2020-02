NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML von 310 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval blickt in einer am Dienstag vorliegenden Studie weiter optimistisch auf den Ausrüster der Halbleiterindustrie. In seinen Schätzungen berücksichtigte er nun eine positivere Entwicklung am Speichermarkt, die er Aussagen sowohl von Kunden als auch Wettbewerbern entnehmen könne./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2020 / 18:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.